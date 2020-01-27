العبودي يلتقي رئيس الغرفة التجارية لمناقشة الصعوبات التي تواجـه المقاولين بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، بمكتبه ، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الأستاذ خودم محمد خودم وذلك لمناقشة دور الغرفة التجارية في حل عدداً من القضايا والصعوبات التي يعاني منها المقاولين بالمحافظة.



واستعرض اللقاء، الصعوبات التي تواجه المقاوليين وإمكانية صرف مستحقاتهم المالية و العديد من القضايا المتعلقة بالنشاط التجاري وأهمية وضع المعالجات والحلول لمشكلات القطاع الخاص والحكومي وتقديم التسهيلات لرجال للتجار والمستثمرين.

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واستمع الوكيل العبودي، من رئيس الغرفة التجارية، خودم محمد خودم، الى شرحاً موجزاً عن الدور الذي اضطلعت به الغرفة التجارية ومنتسبيها والتجار في خلق استقرار تمويني والحفاظ على تدفق السلع والمواد الغذائية في أسواق المحافظة ، داعياً الى ضرورة التنسيق المشترك والتعاون مستمر بما يسهم في خدمة المحافظة .

وشار الوكيل العبودي، الى أهمية دور الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة والبيوت التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة ، مشدداً على ضرورة تعزيز الدور المجتمعي في معالجة الكثير من القضايا والإشكاليات بالمحافظة.

وأكد الوكيل العبودي، أن من أوليات قيادة السلطة المحلية ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وكذا الارتقاء بأداء مؤسسات الخدمات الضرورية في محافظة المهرة.

وشكـر العبودي، الغرفة التجارية على تعاونها مع قيادة السلطة المحلية ودورهها الفعّال ومساهمتها المجتمعية الدائمة في شتى المجالات ، أملاً من الجميع العمل بروح خلاقة ومساندة جهود السلطة المحلية في خدمة النشاط الخدمي والاهتمام بقضايا المواطنين.