أمين عام محلي المهرة يطّلع على جاهزية النادي للمشاركة في البطولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

أطّلع الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،اليوم ، على مدى جاهزية نادي خيبل للمشاركة في البطولة العربية ال 48 لكرة الطائرة التي ستقام بجمهورية مصر الشقيقة في منتصف الشهر القادم .



جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام ومعه مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان إلى الصالة المغلقة بالغيضة .

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واستمع الأمين العام من المدرب الدولي التونسي "العميري" إلى مدى جاهزية النادي للمشاركة في البطولة العربية والروح المعنوية العالية للنادي .

وشكر المدرب الدولي "العميري" الجمهورية اليمنية بصورة عامة ومحافظة المهرة على حفاوة الاستقبال والكرم الذي لاقاة من إبناء المهرة مشيداً بالنشاط والحيوية من قبل المتدربين وسرعة تقبلهم المعلومة وتطبيقها .

ويعتبر نادي خيبل من أشهر أندية كرة الطائرة على مستوى اليمن وقدم مشاركة إيجابية وحصل على المركز السادس في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة في جمهورية تونس من بين 18 نادي عربي مشارك في البطولة.