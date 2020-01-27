شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الخارجية المصرية تصعق الشرعية , وتفاجئ الجميع , عن استقبال رحلات "جوية" من مطار "صنعاء" !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 10:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن مصر ستستقبل رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي.
وقالت في بيان إن مطارات مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن .
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