شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش الوطني يسحق الحوثي في تعز ..ويحقق انتصارا غير مسبوق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 11:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حققت قوات الجيش، اليوم الاثنين، تقدماً ميدانياً جديداً، في الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوب اليمن.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المواقع في وادي حذران، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في تلك المواقع.

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وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا الحوثية بينهم القيادي المدعو أبو عبدالعزيز، وجرح آخرين.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش محاولتي تسلل للمليشيا المتمردة، الأولى في جبهة الكريفات، شرقي المدينة، والأخرى كانت باتجاه معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة ذاتها، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

