شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. إعلان جديد ومفاجئ , من بريطانيا..ومن قوات العميد طارق محمد عبدالله صالح ,والقوات المشتركة في الساحل الغربي , يصدم الحوثي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 10:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعتبر المتحدث الرسمي، باسم قوات المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد "وهي القوات التي يقودها القائد العسكري طارق محمد عبدالله صالح، الاثنين، أن دعوة الأمم المتحدة، إلى الانتقال لمشاورات الحل الشامل في اليمن، مثل “هروبا من الاعتراف بعام من الفشل وتغاضيا عن عرقلة الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم”.

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وقال العميد دويد، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الدعوات الأممية للانتقال لمشاورات الحل الشامل في اليمن تمثل هروباً من الاعتراف بعام من الفشل وتغاضياً عن عرقلة الحوثي اتفاق ستوكهولم”.



وأضاف: “ما لم يتم تقييم فترة تنفيذ الاتفاق وتحديد الطرف المعرقل، فلا جدوى من تكرار سيناريو الفشل.

وخلص المتحدث باسم “حراس الجمهورية” إلى القول: “الشعب اليمني يتوق للسلام، ولا يجب أن يفقد ثقته بالجهد الأممي”.

ويذكر ان بريطانيا هي الاخرى صرحت بعدم جدوى واهمية اتفاق ستوكهولم”.