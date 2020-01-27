شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة..الاتفاق بين الحوثي وقيادات في مأرب بتسليم المدينة سلما لا حربا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 10:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر حكومي في صنعاء إن وزير الداخلية في حكومة الحوثي عاد اليوم إلى صنعاء من منطقة الجدعان بعد لقاءات عقدها مع قيادات في مأرب.

وأضاف المصدر في تصريح إن قيادات عسكرية ومسؤولين كبارًا (لم يسمهم) ناقشوا مع عبد الكريم الحوثي آليات تعاون مشتركة خلال لقائه بهم في مأرب.

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وأوضح المصدر بأن وزير داخلية الحوثيين ناقش مع القيادات العسكرية والشخصيات القبلية بمأرب آلية التهدئة في جبهة نهم وسبل التعاون المتبادل بين الجانبين، مبينة بأن اللقاء جرى في سرية تامة ووسط تكتم إعلامي شديد.

ولم يوضح المصدر مزيد من التفاصيل عن طبيعة البنود التي جرى الاتفاق عليها.

وفي السياق كان القيادي في جماعة الحوثي وعضو المجلس السياسي التابع للجماعة محمد البخيتي صرح في وقت سابق خلال مداخلة إعلامية عن وجود تنسيق واتفاق مشترك مع حزب الإصلاح يقضي بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات والانخراط في عمل سياسي مشترك.

