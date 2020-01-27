عاجل :صدور قرار جمهوري جديد ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٢) لسنه ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة. جديد اب برس : Advertisements وقضت المادة الثانية والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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