شكرا لقرائتكم خبر عن هام لجميع المواطنين بشأن مادة الغاز المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع بصنعاء اليوم الاثنين برئاسة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الجهود المبذولة لاستقرار الوضع التمويني لمادة الغاز.

جديد اب برس :

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وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي ومستوردي مادة الغاز المنزلي، إلى آلية زيادة المخصصات من مادة الغاز المنزلي سواء للمنازل أو المطاعم أو محطات تعبئة السيارات بالغاز بما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز وبأقل الأسعار.

وفي الاجتماع أكد وزير النفط والمعادن أهمية مضاعفة الجهود من قبل شركة الغاز لصيانة أكبر عدد ممكن من أسطوانات الغاز التي تحتاج إلى صيانة.

وطمأن المواطنين بتوفر كميات كافية من مادة الغاز المنزلي، وتغطية احتياج السوق المحلية بهذه الكميات خلال الفترة المقبلة.