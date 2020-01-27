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انخفاض مستمر ومخيف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن...شاهد آخر تحديث الان

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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض مستمر ومخيف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن...شاهد آخر تحديث الان

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الإثنين في محلات الصرافه مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن ..     

الدولار الأمريكي 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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شراء : 591 

بيع : 593   


الريال السعودي 

شراء: 155 

بيع :156.5       


عدن الدولار الأمريكي 

شراء: 640 

بيع :645  

الريال السعودي 

شراء: 170 

بيع : 171

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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