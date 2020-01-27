شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مستمر ومخيف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن...شاهد آخر تحديث الان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض مستمر ومخيف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن...شاهد آخر تحديث الان

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الإثنين في محلات الصرافه مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن .. الدولار الأمريكي جديد اب برس : Advertisements شراء : 591 بيع : 593

الريال السعودي شراء: 155 بيع :156.5

عدن الدولار الأمريكي شراء: 640 بيع :645 الريال السعودي شراء: 170 بيع : 171

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