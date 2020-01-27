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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-01-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-1-2020? ورد الان : مأرب تتعرض لاكبر هجوم من الداخل هو الاول منذ بدء الحرب ( تفاصيل خطيرة وطارئة ) جديد اب برس : Advertisements لحياة اليمنية مارب كشفت مصادر اعلامية عن تعرض مارب لاكبر هجوم في تاريخها وقال الاعلامي ابراهيم الذيفاني ان اللواء الأول أن أكثر 300 شخص تابعن للحوثين تهجموا على مارب من الداخل واضاف ان الحوثين كانوا قد تجمعوا في احدى الصحاري بالقرب من منطقة صافر بانتظار الدعم العسكري ليقوموا بقطع طريق مأرب العبر وحصار مدينة مأرب لحياة اليمنية مارب كشفت مصادر اعلامية عن تعرض مارب لاكبر هجوم في تاريخها وقال الاعلامي ابراهيم الذيفاني ان اللواء الأول أن أكثر 300 شخص تابعن للحوثين تهجموا على مارب من الداخل واضاف ان الحوثين كانوا قد تجمعوا في احدى الصحاري بالقرب من منطقة صافر بانتظار الدعم العسكري ليقوموا بقطع طريق مأرب العبر وحصار مدينة مأرب

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