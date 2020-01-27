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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-01-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-1-2020? شاهد.. ليس في جبهة نهم ولا الجوف ولا مأرب ولا الساحل الغربي خبر مرعب وكارثي ورد قبل قليل من هذه المحافظة ( تفاصيل ) جديد اب برس : Advertisements اودت أسعار صرف العملات الاجنبية بالصعود بشكل كارثي مقابل الريال اليمني في تداولات اليوم في عدن وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم 650 ريال للشراء فيما بلغ سعر بيعه 655 ريال يمني واضافوا ان الريال السعودي سجل اليوم 171 ريال للشراء ويباع بسعر 172 ريال على الاقل وتواصل اسعار الصرف في ترنحها وارتفاعها نتيجة لعوامل عديدة اهمها المضاربة بالعملة بالاضافة الى منع التعامل من الطبعة الجديدة وتكدسها بالمحافظات فضلا عن عوامل اخرى تتعلق بالوديعة اودت أسعار صرف العملات الاجنبية بالصعود بشكل كارثي مقابل الريال اليمني في تداولات اليوم في عدن وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم 650 ريال للشراء فيما بلغ سعر بيعه 655 ريال يمني واضافوا ان الريال السعودي سجل اليوم 171 ريال للشراء ويباع بسعر 172 ريال على الاقل وتواصل اسعار الصرف في ترنحها وارتفاعها نتيجة لعوامل عديدة اهمها المضاربة بالعملة بالاضافة الى منع التعامل من الطبعة الجديدة وتكدسها بالمحافظات فضلا عن عوامل اخرى تتعلق بالوديعة السعودية التي يرى خبراء اقتصاديين انها لم تحقق اهدافها الرئيسية في استقرار العملة نتيجة لاسباب عديدة تتعلق بعدم وجود رقابة كافية من الجهات المعنية على الاعتمادات المستندية وكذا الرقابة على اسعار السلع الاساسية التي يفترض ان تبقى مستقر

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