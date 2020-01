شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل" بن سلمان يباغت الجميع ويمسح بكرامة صحفي بريطاني البلاط ويصفه بهذا الوصف المهين والجارح..شاهد ردة فعل الصحفي البريطاني ( فيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - في موقف أثار استهجان الجميع، تجرأ الصحفي البريطاني وسأل «بن سلمان» عن فضيحة اختراق هاتف هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، فما كان من وزير الطاقة السعودي إلا أن شتمه.



وفي التفاصيل فإن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، شتم صحفيا بريطانيا على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، عندما حاول الصحفي من شبكة ITV News البريطانية، جويل هيلز، الحصول على تعليق من الوزير على مزاعم وقوف السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان شخصيا وراء اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.



ورفض الأمير عبد العزيز منذ البداية التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه وزير للطاقة وليس مسؤولا معنيا بهذه المسألة، غير أن الصحفي سأله مجددا: "لماذا اخترقت السعودية هاتف جيف بيزوس؟"

ورد الأمير السعودي على ذلك بالقول إن الصحفي يطرح "سؤالا خاطئا في مكان خاطئ"، مضيفا: "كل ما تفعله الآن لا يهدف إلا إلى جذب الاهتمام".



ثم سأل الصحفي الوزير عما إذا كانت السعودية تعد بيزوس "هدفا مشروعا"، ليرد الوزير على ذلك بالقول: "أعتقد أن ذلك سخرية ونكتة".



وتابع الصحفي متسائلا:" هل يبدو ذلك سخرية؟ الناس قلقون من الهجمات السيبرانية !"، غير أن الوزير قاطعه بالقول: "أنت غبي".



وواصل الصحفي: "هل تعتقد أنني غبي"؟ ورد الوزير: "نعم".



وجاء ذلك على خلفية صدور تقرير أممي خلص إلى أن هاتف بيزوس تعرض للاختراق إثر تسلمه رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

Saudi energy minister Prince Abdulaziz Bin Salman refused to answer questions when asked by @ITVJoel about claims Saudi Arabia's Crown Prince hacked into the mobile phone of Amazon boss, Jeff Bezoshttps://t.co/Q57iWvOU0z pic.twitter.com/2ovV2FYV30