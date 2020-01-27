شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمريكا تقلب الأن الطاولة على السعودية وتهدد محمد بن سلمان بكشف معلومة سرية حول مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، أنه سيعمل على الكشف عن معلومات سرية حول مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، إذا لم تنشر الإدارة الأمريكية تقريرًا عن الجريمة، قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقال “وايدن” للصحفيين إن تحركه سيتضمن إجبار رئيس المخابرات الأمريكية على نشر معلومات عن قتل خاشقجي، مستندًا بذلك إلى سلطة مجلس الشيوخ لرفع السرية من جانب واحد عن معلومات المخابرات.

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وكان من المقرر نشر قتل خاشقجي، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول بموجب القانون في وقت سابق من الشهر الجاري وهو موعد نهائي، قال السيناتور إن الإدارة تجاهلته.

وأضاف السيناتور الأمريكي أن ما يسعى إليه هو رفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي، موضحًا أن الهدف هو “تحديد أسماء من أمر بذلك ومن تواطأ وما الذي تم فعله لمنع ذلك”.

ويتوقع “وايدن” أن تحظى مساعيه بدعم من بعض الجمهوريين على الأقل باللجنة، لافتًا في ذات الوقت إلى وجود “جمهوريين كثيرين يؤيدون دعم عدم رفع السرية هنا”.

معلومة سرية حول مقتل خاشقجي

وقالت وكالة “رويترز” إنه من غير المرجح أن يحقق “وايدن” ما يصبو إليه على الأقل ليس بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنه على الرغم من وجود حق لمجلس الشيوخ في رفع السرية من جانب واحد عن المعلومات، إلا أنه لم يتم مطلقًا القيام بمثل هذه الخطوة من جانب لجنة المخابرات التي يشارك “وايدن” في عضويتها.

وتعتقد المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، وذلك حسبما قالت مصادر لـ”رويترز” بعد مقتله بأسابيع.

من جانبه، امتنع متحدث باسم لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التعليق، وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن “رد المخابرات على الكونغرس قيد الإعداد”.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع السرية عن معلومات بخصوص قتل “خاشقجي” إلى تفجّر في الموقف؛ نظرًا للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية، وبين إدارة “ترامب” وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل خاص.