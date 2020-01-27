شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل القرار الجمهوري الذي سيغير مجريات الاحداث في نهم .. من هو ضابط الحرس الجمهوري الذي عينة هادي اليوم قائد للمعركة وسلم له زمام الأمور ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، قرارا جمهوريا قضى بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، التي تتمركز في نهم (شرق صنعاء)، خلفا خلفاً للواء محسن الخبي. وشغل اللواء الركن أحمد حسان جبران منصب قائد المنطقة العسكرية الثالثة خلفا للواء الركن عبدالرب الشدادي، بعد اغتيال الأخير في صرواح يناير 2017م. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : أمريكا تقلب الأن الطاولة على السعودية وتهدد محمد بن سلمان بكشف معلومة سرية حول مقتل خاشقجي • عـــــاجـــــل : جاءنا الان هذا الخبر اليقين .. كيف حدثت الانتكاسة المفاجئة للجيش الوطني اليوم وتمكن الحوثيين من السيطرة على معظم مواقع "نهم" • لأول مرة في تاريخ المملكة .. نجمعة سعودية مشهورة تحتفل بطلاقها وترتدي الفستان الأبيض .. وتنشر غسيل زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد صور وفيديوهات صادمة Advertisements • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" • هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" ..شاهدو كيف كانت بالحجاب وكيف اصبحت بالمايوه .."صور عارية تشعل مواقع التواصل" • وردنا الان : مقاول الجيش المصري الهارب "محمد علي" يفجر مفاجأة ستحدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد عزل “السيسي” --------------------------------- المؤهلات العلمية: - دبلوم حاسوب.

- ليسانس حقوق جامعة صنعاء.

- بكالوريوس علوم عسكرية.

- قيادة سرايا مدرعات.

- قيادة كتائب.

- قيادة ألوية.

- ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن).

- شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية). المناصب العسكرية التي تولاها: - قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985).

- قائد سرية مشاة (1986).

- عمليات كتيبة مدرعات (1987).

- ركن توجيه لواء (1988 - 1990).

- قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995).

- قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997).

- قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002).

- نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004).

- نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005).

- رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007).

- أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009).

- قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010).

- نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012).

- مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013).

- قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015).

- انضم للشرعية في سبتمبر 2015.

- قائداً المنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاة (2017) .

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