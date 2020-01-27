شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون عبد الملك الحوثي وجعل كل المقاتلين في جبهة نهم والجوف ومارب يطيرون فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون عبد الملك الحوثي وجعل كل المقاتلين في جبهة نهم والجوف ومارب يطيرون فرحا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي اثار جنون عبد الملك الحوثي وجعل كل المقاتلين في جبهة نهم والجوف ومارب يطيرون فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.