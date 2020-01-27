شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتنشر خبر عسكري مزلزل صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر واربك حسابات السعودية والامارات ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتنشر خبر عسكري مزلزل صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر واربك حسابات السعودية والامارات ( صورة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتنشر خبر عسكري مزلزل صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر واربك حسابات السعودية والامارات ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.