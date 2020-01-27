مقتل مواطنين برصاص مسلحين في إب

أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، بمقتل مواطنين اثنين برصاص مسلحين، في حادثتين جنائيتين منفصلتين، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وقالت المصادر أن مديريتي "المخادر، وذي السفال" شهدتها حادثتي قتل جنائية، أمس الأحد.



وبحسب المصادر فقد قتل المواطن "محمد محمد ناجي نشوان" برصاص مسلح بمديرية المخادر (شمال) فيما قتل "رضوان صادق عبده ياسر" برصاص مسلحين في ذي السفال (جنوب).



وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني كبير زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين.



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