مليشيا الحوثي تقصف تجمعاً للنازحين شرق صنعاء

اتهمت السلطات المحلية في محافظة صنعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف مخيم الخانق للنازحين في منطقة حريب نهم، شرقي صنعاء.



ودان اجتماع للسلطة المحلية بصنعاء، تعمّد ميليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق المواجهات واستهداف مخيم "الخانق" للنازحين بشكل متعمد.



ووجهت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع لإغاثة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات في نهم الى محافظة مأرب، مؤكدة حاجة تلك الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية.



ويضم المخيم ما يقارب من 1500 أسرة نازحة، ويقع في منطقة حريب نهم (شرق صنعاء) ويبعد عن المواجهات أكثر من 50 كلم.



وأشارت مصادر محلية، إلى فرار عدد من الأسر من القرى القريبة من المواجهات والنازحين من المخيم إلى جهات أكثر أمناً بعد تعمد المليشيا استهدافها بقذائف مدفعية.



وتشهد جبهات نهم شرقي صنعاء، منذ أسبوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.



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