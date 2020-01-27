شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عارية تماما كما ولدتها أمها.. ميريام كلينك تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فجرت عارضة الأزياء اللبنانية مريام كلينك موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها كعادتها عدة صور فاضحة وعارية من اخر جلسة تصوير خضعت لها لأجل جذب الأنظار إليها ولفت الانتباه بأسلوب رخيص.

وكما عودت كلينك الجمهور بتعريها و صورها الفاضحة وبالأخص بعد عملية تجميل الصدر التي خضعت لها كلينك منذ فترة لابراز مفاتنها، بات من الواضح ان كلينك أصبحت مهووسة بشكلها و تفاصيل جسمها بطريقة جنونية.

ونشرت ميريام عبر خاصية الستوري في حسابها عدة مقاطع فيديو ظهرت بها كلينك شبه عارية بلباس رياضي فاضح، كما نشرت صورة لها وهي عارية تماما ما تسبب في موجة هجوم وانتقادات حادة تجاهها.

وظهرت كلينك تغني اغنية بتونس بيك للراحلة وردة الجزائرية باسلوب هزلي و بصوت مخجل.

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ويمتنع (المراسل اليمني) عن نشر هذه الصور الفاضحة احتراما وتقديرا لمتابعيها الأفاضل.

يشار إلى ان عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك تتعمد دائما إثارة الجدل بصورها الفاضحة والعارية لجذب الأنظار إليها ولفت الانتباه بأساليب رخيصة طالما عرضتها لهجوم عنيف.

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