شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. صدور قرار جمهوري جديد لتغيير قائد كبير في جيش هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين قائد للمنطقة العسكرية السابعة في نهم. ‏ينشر راي اليمن نصر قرار رئيس الجمهورية رقم(٢) لسنه ٢٠٢٠م Advertisements بشأن تعيين قائدا للمنطقه العسكريه السابعه ماده (١) يعين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة . ماده(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكريه.

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