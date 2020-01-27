الوكيل المساعد لشؤون المرأة في المهرة تدشن دورة الحاسب الآلي في مديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

دشنت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون شؤون المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة خديجة محمد باكريت فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام الحاسب الآلي لموظفي الدوائر الحكومية بمديرية حوف التي تنظمها إدارة



البحوث والتدريب بالشراكة مع إدارة تنمية المرأة بالمحافظة بإشراف مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرأة بمشاركة (20) متدرب ومتدربة ، وبرعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت.

الدورة تستهدف على مدى اسبوعين تعريف المشاركين على برنامج الوندوز والورد والأكسل وكيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمديرية.

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وفي فعالية التدشين - التي حضرها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع - أشارت الوكيلة باكريت إلى أهمية الدورة في تطوير قدرات ومهارات المتدربين بهذه البرامج في إطار سعي السلطة المحلية حوسبة العمل في جميع مرافق الدولة في المحافظة ، مؤكدة اهتمام السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت بجانب التدريب والتأهيل للكادر المحلي وتنمية قدراته لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي.

وثمنت باكريت جهود السلطة المحلية بمديرية حوف بقيادة الاستاذ حاتم مكي في تطوير عمل الدوائر الحكومية وتحسين أداء الموظفين ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرة إلى هذه الدورة سيتم تنظيمها خلال الأيام القادمة في مديريتي حصوين وقشن للإرتقاء بالعمل إلى الأفضل.

حضر التدشين مدير مكتب السياحة بالمديرية الاستاذ عثمان رعفيت ومدير قسم التوجيه بمكتب التربية والتعليم عبدالرحيم صادق المقدم ومدير الآثار بالمديرية الاستاذ سالم علي بلحاف ومديرة تنمية المرأة بالمديرية وفاء باكريت، ورئيس مؤسسة أثر التنموية.