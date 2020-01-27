الإنتقالي يناقش عرقلة الشرعية لإتفاق الرياض وشحة السلع الغذائية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقشت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في إجتماعها الدوري اليوم الإثنين، برئاسة، الأمين العام أحمد حامد لملس، عرقلة الشرعية لإتفاق الرياض وشحة السلع الغذائية في العاصمة عدن .



واستعرض الاجتماع الذي حضره اللواء سالم عبدالله السقطري مساعد الأمين العام، تقارير النشاط الأسبوعي لدوائر الأمانة العامة كل بحسب مهامه واختصاصه.

وتطرق إلى عدد من القضايا المستجدة التي تهم دوائر الأمانة العامة بالإضافة إلى نسب الإنجاز في عمل الدوائر وأهم المعوقات التي تواجه سير عملها.

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وتناول الاجتماع جُملة من الآراء والمقترحات التي من شأنها أن ترتقي بالعمل، وتساعد على تجاوز الصعوبات خلال المرحلة القادمة.

وشدد الأمين العام على ضرورة بذل المزيد من الجهد والدفع قدما بالمهام المنوطة بدوائر اللأمانة وبما يتناسب مع المرحلة الراهنة وخصوصا بعد التوقيع على اتفاق الرياض.

وتطرق لملس إلى المستجدات على الساحة الجنوبية والتزام المجلس الانتقالي بتنفيذ بنود الاتفاق ومحاولات عرقلة تنفيذه من قبل أطراف في الشرعية تعمل على تأزيم الأوضاع من خلال مضاعفة المعاناة التي يتكبدها المواطن الجنوبي في شحة السلع الغذائية الضرورية والخدمات الأساسية وبوادر انعدام بعضاً منها.

وحث الأمين العام الجهات المعنية على سرعة العمل على حل المشكلات الحاصلة التي يعاني منها المواطنون.