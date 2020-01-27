شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الجيش الوطني ينتصر في براقش ويسحق الحوثيين ويغنم اسلحة وآليات واطقم عسكرية والمفاجأة "اسم قائد المعركة وقاهر الحوثي "تفاصيل وعدد قتلى الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 08:15 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أندلعت أمس إشتباكات في مدينة براقش التاريخية بمحافظة الجوف، بين قوات الجيش، وخلايا حوثية نائمة وأخرى متسللة.

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وذكرت مصادر أن تلك الاشتباكات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر الحوثي وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى إستسلام بقية العناصر وعددها 32 عنصراً.

وأضافت المصادر بأن قوات الجيش غنمت خلال اشتباكاتها مع الخلايا الحوثية النائمة والعناصر المتسللة إلى مدينة براقش كمية من العتاد العسكري بينها 8 أطقم عسكرية، بالإضافة إلى العثور على العديد من الصواريخ الحرارية بحوزة الحوثيين.

وفي السياق ظهر اليوم ، اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف، داخل أسوار مدينة براقش التاريخية التي أدعى إعلام الحوثي أمس انها سقطت بيد المليشيات.

وكان الإعلام الحوثي قد قام أمس، بتصور خلاياه النائمة وعناصره المتسللة إلى مدينة براقش وهم يرددون الصرخة ويعلنون سيطرتهم عليها، قبل أن تسيطر قوات الجيش بقيادة اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف، على الوضع وتقضي على عدد من تلك العناصر وتأسر البقية وتستعيد سيطرتها على الوضع.

