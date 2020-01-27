شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : تذكرون الطفل اليمني الذي كفلة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وخصص له راتب شهري 5ألف ريال وصرف له سيارة ..صادم طفل الامس ,"حوثي اليوم" كيف تنكر للجميل والمعروف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 08:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابٍ من عناصر ميليشيات الحوثي خلال أحد اللقاءات التلفزيونية. وكشف المتداولون عن مقطع فيديو قديم يظهر توجيه الأمير سلطان بن عبدالعزيز بكفالة الشاب ذاته حين كان طفلاً وتخصيص راتب شهري يبلغ 5000 ريال من أجله وكذلك سيارة . وذكر المغردون أن الشاب ذاته حين اشتد طوله أنكر المعروف الذي قدمه له الأمير وذهب ليصبح حوثياً ويلقي بالاتهامات الكاذبة ضد المملكة من خلال الإعلام الحوثي.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاااجل : تذكرون الطفل اليمني الذي كفلة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وخصص له راتب شهري 5ألف ريال وصرف له سيارة ..صادم طفل الامس ,"حوثي اليوم" كيف تنكر للجميل والمعروف !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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