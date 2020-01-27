شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : بالتواطئ مع شخصيات رفيعة بالمحافظة ,خلية حوثية من 300شخص حاولت تفجير الوضع في مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 07:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فشل مجموعة من الجنود عملية لمليشيات الحوثي كانا تستهدف تطويق مأرب من الجنوب (شرق اليمن). أقرأ أيضا : عاااجل : آخر ..مستجدات معركة "نهم" الجيش الوطني ,يعلن عن مصرع القائد الميداني لجبهة نهم ,والذي كانت المليشيا تصفه بالقائد الذي لا يقهر"تفاصيل ساخنة " Advertisements وكتب الاعلامي ابراهيم الذيفاني ان اللواء الأول أمن طرق يلقي القبض على اكثر من 300 شخص مع 30 سياره قاموا بالتجمع في احدى الصحاري بالقرب من منطقة صافر.

واشار الى انهم كانوا بانتظار وصول الدعم والاسلحه بحسب قولهم ( من بعض الشخصيات الرفيعه ) وكانوا على وشك تنفيذ مخطط قطع طريق مأرب العبر وإطباق الحصار على المدينه. يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تسيطر على الجهة الغربية لمدينة مأرب.

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