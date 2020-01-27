شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : آخر ..مستجدات معركة "نهم" الجيش الوطني ,يعلن عن مصرع القائد الميداني لجبهة نهم ,والذي كانت المليشيا تصفه بالقائد الذي لا يقهر"تفاصيل ساخنة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 07:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر ميدانية عن مصرع القيادي الحوثي، أحمد إسماعيل الجرموزي، والذي تصفه جماعة الحوثي بأنه القائد القاهر . الذي لا يقهر , في معارك بمنطقة «نهم»، شرقي صنعاء، على يد الجيش الوطني. أقرأ أيضا : عاااجل : تذكرون الطفل اليمني الذي كفلة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وخصص له راتب شهري 5ألف ريال وصرف له سيارة ..صادم طفل الامس ,"حوثي اليوم" كيف تنكر للجميل والمعروف !! Advertisements وردنا الآن : الجيش الوطني ينتصر في براقش ويسحق الحوثيين ويغنم اسلحة وآليات واطقم عسكرية والمفاجأة "اسم قائد المعركة وقاهر الحوثي "تفاصيل وعدد قتلى الحوثي عااااجل : بالتواطئ مع شخصيات رفيعة بالمحافظة ,خلية حوثية من 300شخص حاولت تفجير الوضع في مأرب ! وشهدت جبهة نهم في الساعات الماضية معارك شرسة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي، وسط أنباء عن انسحاب لقوات الجيش من بعض المناطق، بعد أن دفعت المليشيات بقوات ضخمة لهذه الجبهة.

وفي قت سابق من صباح اليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع في اجتماع عسكري، على أن المعركة مستمرة، ولا تراجع عن تحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



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