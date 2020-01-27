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عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع إشتداد المواجهات مع الحوثيين في نهم ومارب والجوف …. التحالف يغدر بالشرعية من هذا المكان وفي هذا التوقيت

بالتزامن مع إشتداد المواجهات مع الحوثيين في نهم ومارب والجوف …. التحالف يغدر بالشرعية من هذا المكان وفي هذا التوقيت.

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كشف مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية عن تحركات مشبوهة تقودها قوات التحالف في اليمن بتسليم الجنوب رسميا لمليشيات الإنتقالي التي يديرها عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا وطرد جيش الشرعية من كل المحافظات الجنوبية بعد تقدم الحوثيين باتجاه مأرب وسيطرتهم على جبهة نهم. وقال المصدر أن التحالف بات يؤمن بإقليمين فقط شمالي وجنوبي خاصة بعد التقدمات السريعة للمليشيات الحوثية وسيطرتها على مواقع جديدة متاخمة لمحافظة مأرب والجوف. جديد اب برس : Advertisements وكانت تصريحات القيادي الجنوبي “هاني بن بريك” في مقابلة صحفية اليوم الاحد قد اكدت ذلك التوجه الرامي لطرد حزب الاصلاح تحت ذريعة تعثر اتفاق الرياض. يذكر ان الحوثيون قد شنوا هجوما على مواقع تابعة للجيش الوطني وسيطروا على مديرية نهم ومثلث الجوف في الوقت الذي لم يحرك الريئس عبد ربه منصزر هادي أي ساكن تجاه الانهيار المتسارع لقوات الشرعية.

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