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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-01-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-1-2020? عــــــاجل : الان اندلاع معارك هي الاعنف في نهم ( تفاصيل ماذا يحدث ) جديد اب برس : Advertisements الت مصادر ان مواجهات تدور في الاثناء هي الأعنف والأقوى منذ استئناف القتال في جبهة نهم شرق عاصمة اليمن صنعاء منذ مطلع الاسبوع الماضي واكدت ان معارك عنيفة تدور رحاها بين القوات الحكومية والحوثيين دون اي تقدم لأي طرف

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