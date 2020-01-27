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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : آخر المستجدات في "نهم".. والمعارك تشتعل بشكل واسع ( تفاصيل )

كشفت مصادر مطلعة آخر مستجدات المعارك في جبهة نهم والتي تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك تدور بشكل عنيف وأن الجيش الوطني حقق تقدم كبير اليوم الاثنين . جديد اب برس : Advertisements

ونوه المصدر أنه سقط عشرات القتلى في صفوف المليشيات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من دون الكشف عن أرقام واضحة.

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