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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: قرار مفاجئ يجرد سلطان عمان من كل ألقابه

أمر سلطان عمان هيثم بن طارق إلغاء جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، وذلك في المخاطبات الرسمية والخاصة.

وكان تعميم صادر من ديوان البلاط، وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها، جاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“.

جديد اب برس :

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قرار يجرد سلطان عمان من ألقابه

وعين السلطان هيثم بن طارق خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بناء على اختياره، وذلك قبل وفاته في الـ 11 من يناير/كانون الثاني.





وهيثم هو ابن عم الراحل قابوس، ولديه 6 إخوة ذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق، وقيس بن طارق (متوفى)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق (متوفى)، وأختان هما كاملة بنت طارق آل سعيد، وأمل بنت طارق آل سعيد.

وللسلطان الجديد ابنان وبنتان؛ هم: ذي يزن بن هيثم بن طارق، وبلعرب بن هيثم بن طارق، وثريا بنت هيثم بن طارق، وأميمة بنت هيثم بن طارق آل سعيد.

وتشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954، ويعتقد أنه كان مقربا بشكل شخصي من الراحل قابوس.