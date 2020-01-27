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عدن - ياسمين التهامي - وزارة النفط والمعادن توجه دعوة للمواطنين بشأن الغاز المنزلي

قام وزير النفط والمعادن الاستاذ احمد عبدالله دارس صباح يومنا هذا الاثنين الموافق 2020/1/27 بالاجتماع مع الاخ نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الاستاذ محمد القديمي والاخوة مستوردي مادة الغاز المنزلي وقد تم مناقشة العمل على استقرار الوضع التمويني وزيادة المخصصات من مادة الغاز المنزلي سواء للمنازل او المطاعم او محطات تعبئة السيارات بالغاز والاستمرار بالاستيراد وبما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز وبأقل الاسعار.

كما وجه الاخ الوزير نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز بمضاعفة الجهود لصيانة أكبر عدد ممكن من الاسطوانات التي تحتاج الى صيانة ولما فيه مصلحة المواطن والحفاظ على ارواح المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة .

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كما تطمئن وزارة النفط والمعادن الأخوة المواطنين بأن هناك كميات كافية لتغطية احتياج السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي .