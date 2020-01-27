شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري اماراتي يوضح اسباب الانتكاسة العسكرية للجيش في جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبير عسكري اماراتي يوضح اسباب الانتكاسة العسكرية للجيش في جبهة نهم

اوضح الخبير العسكري الاماراتي "خلفان الكعبي" اسباب الانتكاسة العسكرية للجيش الوطني اليمني في جبهة نهم. وقال الكعبي في تغريدة له: ‏أسباب الانتكاسة في نهم اوجزها في تعيين قيادات ليس لديهم الكفاءة، ولاء قيادات الجيش وعناصر الشرعية لغير الدولة اليمنية. جديد اب برس : Advertisements وتابع: قيادة العمليات العسكرية من خارج الحدود (فنادق الدوحة واستطنبول)، وتضارب المصالح بين الحكومة والجيش وأعيان القبائل، وعدم وجود قائد وطني يجمع عليه اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري اماراتي يوضح اسباب الانتكاسة العسكرية للجيش في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.