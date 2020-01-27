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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزير الداخلية في حكومة صنعاء يصل مأرب ويلتقي قيادات في التحالف ( تفاصيل )

قال مسؤول في حكومة صنعاء، إن وزير الداخلية في حكومة الحوثي عاد اليوم الإثنين إلى صنعاء من منطقة الجدعان بعد لقاءات عقدها مع قيادات في التحالف في مأرب.

جديد اب برس :

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وأكد المصدر، إن قيادات عسكرية في التحالف ومسؤولين كبارًا (لم يسمهم) ناقشوا مع عبد الكريم الحوثي آليات تعاون مشتركة خلال لقائه بهم في مأرب.

ولفت المصدر إلى أن وزير داخلية الحوثيين ناقش مع القيادات العسكرية والشخصيات القبلية بمآرب آلية التهدئة في جبهة نهم وسبل التعاون المتبادل بين الجانبين، مبينة بأن اللقاء جرى في سرية تامة ووسط تكتم إعلامي شديد .

ولم يتسنى لنا الحصول على مزيد من التفاصيل عن طبيعة البنود التي جرى الاتفاق عليها.

وفي السياق، كان القيادي في جماعة الحوثي وعضو المجلس السياسي التابع للجماعة محمد البخيتي صرح في وقت سابق خلال مداخلة إعلامية عن وجود تنسيق واتفاق مشترك مع حزب الإصلاح يقضي بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات والانخراط في عمل سياسي مشترك.

وفي المقابل، لم يصدر حزب الإصلاح أي بيان يؤكد فيه أو ينفي التصريحات التي أدلى بها البخيتي عن تنسيق مشترك بين الخصمين، وسط تضارب في الانباء وتحليلات المراقبين.