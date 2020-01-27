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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الجنرال الاحمر يصل مأرب ويعقد اجتماع طارئ

وصل نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق علي محسن الاحمر، اليوم الاثنين الى مدينة مأرب .

وقالت مصادر مطلعة ان الفريق الاحمر عقد اجتماعا طارئا فور وصوله الى مأرب ضم محافظ المحافظة ووزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الثالثة وقادة الاولية لمناقشة اخر التطورات القتالية على امتداد جبهات القتال في صنعاء ومارب والجوف.

واضافت المصادر ان الاجتماع كرس لوضع خطط لإعادة ترتيب الصفوف و شن معركة هجومية لا تنتهي الا بتحرير صنعاء وكامل التراب اليمني.

وتزامنت زيارة الفريق الاحمر مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي لليوم الحادي عشر على التوالي تكبدتها خلالها مليشيات الحوثيين خسائر فادحة بالعادة والأرواح. جديد اب برس : Advertisements

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