شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جاءنا الان هذا الخبر اليقين .. كيف حدثت الانتكاسة المفاجئة للجيش الوطني ومكن الحوثيين من السيطرة على معظم مواقع "نهم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سيطر مسلحو جماعة الحوثيين اليوم الأحد، على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب (شرق صنعاء)، بعد معارك هي الأعنف ضد القوات الحكومية منذ 2016.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين"، إن معارك عنيفة تدور الآن في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومارب، إذ يحاول الحوثيون السيطرة على المنطقة بعد ساعات من سيطرتهم على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء.

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وأضاف بأن معارك عنيفة أخرى تدور بين الجانبين في مديرية المتون، إذ تستميت القوات الحكومية للتمسك بمواقعها، من بينها المجمع الحكومي بالمديرية.

وأشار المصدر إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من قوات الطرفين، دون أن يورد حصيلة معينة.

وفي مديرية نهم، قال المصدر إن الخط الأمامي لقوات الجيش تراجع إلى منطقة "الجفرة" بعد أن سيطر الحوثيون على المثلث الرابط بين محافظات الجوف ومارب وصنعاء وكان الحوثيون قد سيطروا في وقت سابق على معسكر اللواء 312 الواقع على تلة "فرضة نهم" الاستراتيجية، وتمكنوا من السيطرة على جبال "يام".

وذكر المصدر أن القوات الحكومية خسرت معظم مواقعها في مديرية نهم، وبث الحوثيون مقاطع فيديو لقياداتهم العسكرية وهي تتجول في المنطقة.