شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جواس يظهر من جديد ويكشف عن مخطط خطير ومؤمرة دنيئة لم تكن في حسبان أحد ..ما الذي يحدث في مارب !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر قائد محور " العند " اللواء " جواس " تغريدة على حسابه بشبكة " تويتر" حذر فيها من تكرار سيناريو اسقاط " حجور " في مأرب والجوف . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تذكرت حجور وكيف الخيانه وتأخر التحالف إمدادهم الا في لحظات قبل السقوط واعتقد ان مخطط إسقاط مأرب والجوف بالطريق بتنسيق اماراتي حوثي ظاهر ومعلن وصمت سعودي وخاطركم يا رجال لهذه الخاطرة". --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • لأول مرة في تاريخ المملكة .. نجمعة سعودية مشهورة تحتفل بطلاقها وترتدي الفستان الأبيض .. وتنشر غسيل زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد صور وفيديوهات صادمة Advertisements • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" • هل تذكرون الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" ..شاهدو كيف كانت بالحجاب وكيف اصبحت بالمايوه .."صور عارية تشعل مواقع التواصل" • وردنا الان : مقاول الجيش المصري الهارب "محمد علي" يفجر مفاجأة ستحدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد عزل “السيسي” ---------------------------------

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