شكرا لبحثكم عن خبر 4 دول عظمى تُعلن تحركها الفوري بعد التصعيد الحوثي الأخير .. وتصدر بيان بخصوص ما سيحدث خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام، مالم سوف يتم تعزيز نشاط التحرك الدبلوماسي لسفارات دولهم المختصة بالشأن اليمني خلال الساعات القادمة.

وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأثنين، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.

وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات. ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.