شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات جديدة لقوات الجيش في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني، أمس الأحد، على معسكر استراتيجي لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة اقتحمت معسكر "الحساحس" شمال مديرية قعطبة وسيطرت عليه.

وأضاف المصدر أن السيطرة على المعسكر الذي يُعد آخر معقل لمليشيا الحوثي في قعطبة، جاءت بعد فرض حصار مطبق عليه استمر منذ مساء السبت، وحتى الأحد.

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وخاضت القوات المشتركة معارك شرسة مع عناصر ميليشيا الحوثي التي كانت تتمركز بداخل المعسكر، انتهت بالسيطرة عليه وطرد عناصر الميليشيا بعد تكبدهم خسائر كبيرة.

ويبعد معسكر "الحساحس" نحو كيلومتر واحد فقط عن سوق الفاخر.

ويُعتبر معسكر "الحساحس" الثاني من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد معسكر وقاعدة "الجب" الاستراتيجي شمال غربي الضالع، والذي حررته القوات الجنوبية قبل أشهر من الحوثيين، والذي شكَّل نقطة مفصلية في مسار الأحداث والحرب في كل جبهات شمال الضالع.