أمين رئاسة الإنتقالي يناقش سبل التعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع المدير الإقليمي لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، فائز غالب الكثيري، سُبل التعاون في المجال الإنساني بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.



وأشاد أمين عام الانتقالي بدور مؤسسة زايد في تنفيذ الكثير من المشاريع الإنسانية في محافظات الجنوب المختلفة والتي أسهمت دون شك في حل الكثير من المشاكل الناتجة عن الوضع العام المزُري في البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ خمس سنوات ونيف ورفع المعاناة عن المواطنين في عدد من جوانب الحياة من خلال دعم وتمويل عدد من المشاريع الخدمية.

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وقدم لملس شكر وتقدير قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعب، وقيادة مؤسسة زايد على مبادرتها الإنسانية المتميزة والمتمثلة في تقديم نحو مائة كرسي كهربائي لجرحى الحرب .

من جانبه أكد الكثيري مُضي المؤسسة في تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب، مؤكدا مواصلة دعمها للمواطن الجنوبي من خلال تبنيها تمويل وتنفيذ الكثير من المشاريع في شتى مناحي الحياة.

وستدشن مؤسسة زايد ودائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام القادمة عملية توزيع الكراسي الكهربائية المتحركة على العشرات من جرحى الحرب.

حضر اللقاء أسامة بن بريك، رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة، ومحمد الجنيدي سكرتير الأمين العام.