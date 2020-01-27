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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يلتقي قيادات عسكرية جنوبية في القوات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في مقر الجمعية، بنخبة من القيادات العسكرية من القوى الجوية والدفاع الجوي، برئاسة عميد ركن مهندس سعد جازع سالم، وبحضور عميد طيار جعفر السقاف وعقيد طيار كمال عبد الله علي.
وفي مستهل اللقاء رحب اللواء بن بريك، بالحاضرين، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي تم خلاله استعراض الاستعدادات لعقد ورشة عمل في القوى الجوية والدفاع الجوي تحت شعار "لاستعادة دور القوى الجوية والدفاع الجوي في بناء مؤسسات الدولة الجنوبية كاملة السيادة".
ومن المزمع أن تناقش الورشة أوضاع الطيارين والمهندسين والفنيين ومنتسبي الدفاع الجوي وحقوقهم، وفي هذا السياق جرى استعراض قاعدة البيانات التي أعدتها اللجنة الاشرافية على الورشة في مختلف التخصصات.
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