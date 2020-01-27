اخبار الخليج / اخبار اليمن

اختتام الدوري التنشيطي الثالث بمحور الضبة.. صور

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدوري التنشيطي الثالث بمحور الضبة.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

اختتام الدوري التنشيطي الثالث بمحور الضبة.. صور

الخليج 365 - المكـلا

اقيمت عصر الأحد المباره النهائية من الدوري التنشيطي لكرة القدم والتي جمعت بين فريق سرية الرئاسة وفريق سرية البوابات + الوادي.

 

وقد كانت مجريات المباراة متكافئة بين الفريقين مع افضلية خط الوسط لفريق سرية الرئاسة .. وفي الدقيقة العشرين (20) من الشوط , كاد الجناح الطائر والمتألق وجدي بريك ان يعلن عن احراز الهدف الاول لكن كرته علت العارضة .. وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول كانت هجمات كر وفر من كلا الفريقين .. لكن دون جدوى وبعدها اعلن الحكم نهاية الشوط الاول ... عشر دقايق راحة اتجه فيها المدربين بتوجيه اللاعبين بعدها اعلن بداية الشوط الثاني.

 

Advertisements

شوط المباراة

بدايتة كانت بداية اصرار ومباغتة الخصم من فريق الرئاسة على اللعبات البينية والعمق الى ان اتت الدقيقة الخامسة والخمسين من شوط المبارة الثاني بتمريرة من المبدع سامي هادي الى خط الهجوم ثامر الجابري حيث اسكنها زاحفة في مرمى الحارس باصرة ليعلن الحكم عن تقدم فريق الرئاسة بعدها كثف فريق سرية البوابات والوادي عن هجماته ولكن دون جدوى .. الى ان اتت الدقيقة 87 ليعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء لصالح فريق البوابات والوادي , تقدم اليها كابتن الفريق العكبري ليسددها بنجاح على يسار الحارس.

 

انتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 واحد لواحد .. ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح ليشهد تالق الحارس المتألق وعرين سرية الرئاسة لينتهي ركلات الترجيح بفوز فريق سرية الرئاسة 4 - 3.

 

0307bb2217.jpg

 

058af207f0.jpg

 

18f24adfe9.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الدوري التنشيطي الثالث بمحور الضبة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا