اختتام الدوري التنشيطي الثالث بمحور الضبة.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

اقيمت عصر الأحد المباره النهائية من الدوري التنشيطي لكرة القدم والتي جمعت بين فريق سرية الرئاسة وفريق سرية البوابات + الوادي.



وقد كانت مجريات المباراة متكافئة بين الفريقين مع افضلية خط الوسط لفريق سرية الرئاسة .. وفي الدقيقة العشرين (20) من الشوط , كاد الجناح الطائر والمتألق وجدي بريك ان يعلن عن احراز الهدف الاول لكن كرته علت العارضة .. وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول كانت هجمات كر وفر من كلا الفريقين .. لكن دون جدوى وبعدها اعلن الحكم نهاية الشوط الاول ... عشر دقايق راحة اتجه فيها المدربين بتوجيه اللاعبين بعدها اعلن بداية الشوط الثاني.

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شوط المباراة

بدايتة كانت بداية اصرار ومباغتة الخصم من فريق الرئاسة على اللعبات البينية والعمق الى ان اتت الدقيقة الخامسة والخمسين من شوط المبارة الثاني بتمريرة من المبدع سامي هادي الى خط الهجوم ثامر الجابري حيث اسكنها زاحفة في مرمى الحارس باصرة ليعلن الحكم عن تقدم فريق الرئاسة بعدها كثف فريق سرية البوابات والوادي عن هجماته ولكن دون جدوى .. الى ان اتت الدقيقة 87 ليعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء لصالح فريق البوابات والوادي , تقدم اليها كابتن الفريق العكبري ليسددها بنجاح على يسار الحارس.

انتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 واحد لواحد .. ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح ليشهد تالق الحارس المتألق وعرين سرية الرئاسة لينتهي ركلات الترجيح بفوز فريق سرية الرئاسة 4 - 3.