شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصناعة تدشن حملة ميدانية على الافران بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 دشن وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ومعه مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، اليوم الاتنين، حملة ميدانية لفتح الافران المغلقة في مديريتي صيرة والمعلا وإلزامهم بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة .

Advertisements واكد وكيل وزارة الصناعة علي عاطف أن الحملة ستشمل جميع المديريات وسيتم خلالها ضبط المخالفين واحالتهم الى نيابة الصناعة .. لافتاً إلى أهمية تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح الحملة وتثبيت تسعيرة رغيف الخبز بـ20 ريال حسبما اقرتها الوزارة . وأضاف أن وزارة الصناعة ومكتبها بعدن اعدت دراسة متكاملة لاحتساب تكاليف قالب القرص الروتي والتي من خلالها أصدر نائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي قراراً حدد فيه سعر رغيف الخبر (القرص الروتي) بـ 20 ريال على ان يكون وزن القرص الروتي 52 جراما وسعر الكيلو للمستهلك 380 ريال يساوي ١٩ قرص روتي .

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