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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم ظروف الحرب.. 45 ألف متفرج من داخل وخارج حضرموت يحضرون البطولة الكروية بسيئون

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

وسط حضور جماهيري غير اعتيادي، وبالرغم من ظروف الحرب التي يشهدها اليمن منذ انقلاب وتمرد مليشيات الحوثي الايرانية؛ احتشد أبناء محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، بمدرجات استاد سيئون الدولي ليؤكدوا عشقهم للرياضة، وليسهموا في نجاح بطولة الدوري التنشيطي لتجمعات المحافظة 2020/2019 الذي احتضنته مدينة سيئون.



45 ألف متفرج

حطم حضور عشاق الكرة البالغ عدده أكثر من 45 ألف متفرج من داخل وخارج حضرموت، كل مقاييس الحضور المتوقعة، لا سيما أن البلاد تمر بأزمة صعبة عقدت طبيعة الحياة في البلاد.

تتويج بجدارة

نادي شعب حضرموت، توج بجدارة بلقب الدوري التنشيطي اليمني لموسم 2019/2020، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي وحدة عدن بركلات الترجيح (2/3)، على الملعب الأولومبي في مدينة سيئون.

فوز غير متوقع

المثير للدهشة، أن شعب حضرموت لم يكن من ضمن من الأندية المرشحة للفوز باللقب، حيث كانت الترشيحات تصب في صالح أندية أخرى مدججة بنجوم المنتخب اليمني باختلاف مراحله السنية، أندية كوحدة عدن ونادي التلال وأهلي صنعاء.

وابتدأ شعب حضرموت مشواره في البطولة بتعرضه لخسارة كبيرة أمام أهلي صنعاء بنتيجة 5/1، ومن ثم قام نادي شعب حضرموت بتقديم احتجاج للأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات رئيس اللجنة المشرفة على البطولة، على اللاعب ناصر أحمد محمدوه لاعب نادي الأهلي، والذي تم تسجيله مع النادي بعد إغلاق تسجيل اللاعبين.

وكان اللاعب ناصر أحمد محمدوه، محترفاً في العراق منذ شهر يوليو 2019 مع نادي ميسان ولديه مخالصة من ناديه العراقي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وكرته الدولي في العراق وإخلاء طرفه تم نهاية العام، وقد تم تسجيله بعد إغلاق التسجيل.

احتجاج يقلب المعادلة

على إثر هذا الاحتجاج الذي تقدم به نادي شعب حضرموت، قرر اتحاد كرة القدم إلغاء نتيجة المباراة، وأن يتم إعادتها، كما قرر استبعاد اللاعب من البطولة.

بعدها تمكن شعب حضرموت من الفوز على اتحاد إب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن ثم تعادل أمام وحدة عدن في الجولة الثالثة بهدف لمثله، وفي إعادة للقاء الذي تم إلغاء نتيجته، تمكن شعب حضرموت من الفوز على أهلي صنعاء بهدف نظيف.

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وعلى إثر هذه النتائج احتل شعب حضرموت وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن متصدر المجموعة نادي وحدة عدن.

وفي الدور النصف النهائي فاز شعب حضرموت على التلال بهدف نضيف ليتأهل للمباراة النهائية والتي فاز فيها بركلات الترجيح بنتيجة (2/3) على نادي وحدة عدن، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبعد انتهاء المباراة، تم اختيار سالم الهارش حارس نادي وحدة عدن كأفضل حارس في البطولة، فيما تسلم محمد الحداد لاعب نادي شعب حضرموت جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، كما تحصل نادي اتحاد إب على جائزة النادي المثالي في البطولة.

مكرمة "بحسنية"

ودعما لهم على تألقهم وفوزهم الساحق، اعلن محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، تقديم مبلغ خمسة ملايين ريال، لنادي شعب المحافظة، بمناسبة فوزهم في الدوري التنشيطي.

وأكد البحسني أن حضرموت الخير والسلام أرسلت رسالة محبة وسلام جديدة للداخل والخارج، مفادها أنها أرض المحبة والنموذج الأمثل للسلام .

وأشاد المحافظ بالمستوى الجيد والحماس الذي أظهره اللاعبون خلال المباريات وتحقيقهم لبطولة الدوري وتمثيل الوطن في المحفل الآسيوي، كما هنأ نادي وجماهير نادي وحدة عدن لإحرازه مركز الوصيف.