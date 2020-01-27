شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد ركن عويضان يزور إدارة السلطة المحلية لمديرية مدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا التقى أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان بمعية مدير شعبة الإستخبارات العميد محمد اليميني والمسؤول الأمني للجان المجتمعية العميد عبدالله بايعشوت ديوان السلطة المحلية بالمديرية صباح اليوم، المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد مباركين له بتعينه مديراً عاماً للمديرية متمنين له التوفيق والسداد.

فيما أعتبر العميد حسين هاشم الحامد زيارة العميد الركن عويضان سالم عويضان و مرافقيه للإدارة المحلية بالمديرية دليل ترابط الأجهزة المدنية والعسكرية للعمل بروح الفريق من أجل النهوض بحضرموت والحفاظ على أمنها و إستقرارها. Advertisements وخلال اللقاء الودي تم مناقشة العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بالخدمات العامة للمواطنين والجانب الأمني بالإضافة إلى أوضاع إدارة اللجان المجتمعية بالمديرية. من جانبه أكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان على إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تولي إهتماماً كبيراً لتجربة اللجان المجتمعية بالمديرية على مستوى الأحياء والوحدات السكنية مشيداً بالدور البارز الذي لعبته هذه اللجان في خدمة المواطنين وتخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية ومساندتها في حفظ الأمن والأمان بالمديرية. حضر اللقاء رئيس إدارة اللجان المجتمعية الأخ رشدي باضاوي ونائبه الأخ حسين العكبري ورئيس لجنة الإغاثة بالمديرية الأخ فؤاد باعقيل والمسؤول الأمني باللجان المجتمعية بالمديرية الملازم يونس الجمحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد ركن عويضان يزور إدارة السلطة المحلية لمديرية مدينة المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.