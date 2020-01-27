شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد ربة منصور هادي , يفاجئ الجميع , ويصدر توجيهات عاجلة تخص الجيش الوطني في عموم جبهات القتال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 04:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قيادة وزارة الدفاع بضرورة الاهتمام والتدريب والتسليح لأفراد القوات المسلحة في جبهات القتال على امتداد الوطن وخاصة في جبهات صنعاء ومارب والجوف الذين يخوضون معارك بطولية ضد مليشيات الحوثيين المتمردة.

جاء تدخل الرئيس هادي عقب موجة انتقادات واسعة قادها ناشطون واعلاميين بأن قوات الجيش الوطني تقاتل منذ سنة من غير مرتبات في ظل تهرب رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي اصبح مرهون لقيادة سلطة امر الواقع في عدن من الصرف التعزيزات المالية لصرف مرتبات المقاتلين في الخطوط الامامية .

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية بأن الرئيس هادي اجرى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع ومحافظ مأرب ومحافظ الجوف ومحافظ صنعاء كلا على حده للاطلاع على سير المعارك التي يخوضها افراد الجيش اليمني ضد مليشيات التمرد والانقلاب في جبهات القتال.

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واكد فخامة الرئيس ان التضحيات الكبيرة لابطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الايرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد..مشدداً على اهمية مواصلة تلك البطولات وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية عودة اليمن الى العهود الظلامية.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية الى الافضل من حيث التدريب والتأهيل والتسليح والاستعداد الدائم واليقظة والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة..مؤكداً أن الشعب اليمني يعي كثيراً مخاطر هذه المليشيا ومخططاتها التدميرية ولن يقبل بالتمرد والانقلاب وسيظل مدافعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومشروعه الوطني الجامع.

واكد فخامة الرئيس الاهتمام بهذه المؤسسة الوطنية التي تضم في ثناياها ضباط وصف وجنود من كافة المدن والمحافظات اليمنية وتمثل نموذج الوحدة الوطنية هدفهم واحد يتمثل في استعادة الامن والاستقرار والدفاع عن الثوابت والمكاسب الوطنية..مثمناً مواقف الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك.

وحمل رئيس الجمهورية، الجميع نقل تحياته الى كافة المقاتلين الابطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف.

من جانبهم قدم، وزير الدفاع ومحافظو مأرب والجوف وصنعاء شرحاً حول سير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس..معبرين عن شكرهم لاهتمام فخامة الرئيس بمتابعة سير العمليات العسكرية وتطورات الاوضاع على الساحة..مؤكدين وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية..مشيرين الى المعنويات العالية التي يتمتع بها الابطال في مختلف الجبهات.

