شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : بعد سيطرت قواتها على اهم المعسكرات وتحقيق انتصارات كبيرة ..الحكومة الشرعية تطلق تحذيرات مزلزلة ل مليشيا الحوثي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/27 الساعة 05:19 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجهت الحكومة الشرعية، تحذيراً شديد اللهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية، جراء التصعيد العسكري في جبهات نهم وصرواح والجوف.

وأكدت "الشرعية " في تحذيرها، أن صبرها لن يطول تجاه تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية العسكري ونسفها جهود التسوية السياسية للازمة اليمنية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الاعلام معمر الارياني، قبل قليل على موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأوضح الإرياني، أن ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران والذي ترافق مع تطورات اقليمية أبرزها مقتل قاسم سليماني وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات مع المليشيا وفي مقدمتها اتفاق السويد ويعيد جهود بناء مسار سياسي لاحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر.

ولفت الى أن مليشيا الحوثي لم تنفذ خلال أكثر من عام اي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد، في ظل وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة، وعدم تحقيق أي تقدم في الوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار محافظة تعز .

وأشار وزير الإعلام إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الفترة التي أعقبت الاتفاق لامتصاص وتعويض خسائرها البشرية وإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لجولة جديدة من التصعيد.

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ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من سيطرت قوات الجيش والمقاومة ، على ثاني اهم معسكر استراتيجي لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

حيث ذكر مصدر عسكري في تصريح صحفي إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة ، اقتحمت أمس، معسكر "الحساحس" شمال مديرية قعطبة وسيطرت عليه بالكامل.

وأضاف المصدر أن السيطرة على المعسكر الذي يُعد آخر معقل للحوثيين في قعطبة، جاءت بعد فرض حصار مطبق عليه استمر منذ مساء السبت، وحتى الأحد، عقب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي، بتعزيز جبهة الضالع بقوة بشرية وعسكرية لتنفيذ مهمة تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع ومواصلة الزحف لتحرير محافظة إب.

وخاضت قوات الجيش والمقاومة معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي التي كانت تتمركز بداخل المعسكر، انتهت بالسيطرة عليه وطرد الميليشيا بعد تكبدها خسائر كبيرة.

ووفقاً للمصدر، فإن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية، تتقدم في الأثناء باتجاه جبال العود الواقعة بين محافظتي الضالع وإب.

ويُعد معسكر "الحساحس" الثاني من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد معسكر وقاعدة "الجب" الاستراتيجي شمال غربي الضالع، والذي حررته قوات الجيش والمقاومة، قبل أشهر من الحوثيين، والذي شكَّل نقطة مفصلية في مسار الأحداث والحرب في كل جبهات شمال الضالع.