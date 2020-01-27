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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : إيران تفاجئ الجميع وتفجر مفاجأة مدوية وتعلن عن شرط وحيد للسعودية لحل الأزمة اليمنية وتكشف عن الدولة الوحيدة التي يمكنها إنهاء الحرب في اليمن ( تفاصيل )

أكد السفير الإيراني في سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة جادة من المسؤولين في المملكة العربية السعودية. وقال السفير الإيراني أوله موئسبي، خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، إن “الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادة”، وذلك حسب الوكالة الإيرانية “إرنا”. جديد اب برس : ​ Advertisements شرط أمام السعودية لحل الأزمة اليمنية

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014.



وفي المقابل تنفذ جماعة الحوثي، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة. ومنذ ما يزيد عن أسبوع، تخوض قوات الجيش اليمني، أعنف المواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي في جبهات نهم، شرقي صنعاء، وصرواح، غربي محافظة مأرب، شرق البلاد، في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

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