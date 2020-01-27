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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : أحداث عسكرية طارئة.. آخر تطورات المواجهات الدامية بين الجيش والحوثيين اليوم الاثنين وهذه خارطة السيطرة في نهم ومأرب والجوف

تصاعدت المواجهات بين جماعة الحوثي والجيش الوطني في كافة جبهات مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وفي أطراف محافظة مأرب، وفي مناطق متفرقة من محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وحققت جماعة الحوثيين، أمس الأحد، تقدماً ميدانياً في مواجهات مع الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب شرق البلاد، وعلى الطريق الرابط بينها وبين محافظة الجوف الحدودية.

جديد اب برس :

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وقالت مصادر عسكرية، بأن الحوثيين شنوا هجمات مكثفة مدعومة بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع للجيش الوطني في مديرية مجزر شمال غربي مأرب”.





آخر تطورات المواجهات بين الجيش والحوثيين

وأكدت المصادر سيطرة الجماعة على مدينة براقش التاريخية بين مأرب ومحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، ومنطقة وجبل الصفراء، وتقترب من قطعِ الطريق الرابط بين مأرب والجوف.

وفي جبهة نهم شرق صنعاء، أفادت المصادر عن سقوط أجزاء كبيرة من معسكر الفرضة ومعظم النقيل بالإضافة إلى مناطق الحول والمداريج ووادي ملح وبران وجبلي القرن والشبكة بيد الحوثيين، بينما الجيش الوطني تتمكن من إستعادة السيطرة على جبال صلب والكسارة وكذلك على مواقع مطلة على مفرق الجوف.

وفي مديرية نهم أيضا، قالت المصادر إن الخط الأمامي لقوات الجيش تراجع إلى منطقة “الجفرة” بعد أن سيطر الحوثيون على مفرق الجوف، وكان الحوثيون قد سيطروا في وقت سابق على معسكر اللواء 312 الواقع على تلة “فرضة نهم” الاستراتيجية، وتمكنوا من السيطرة على جبال “يام”.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 30 غارة جوية في الساعات القليلة الماضية، استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية نهم بصنعاء والجوف.

وأشارت المصادر إلى تحقيق الجماعة تقدما آخر في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، حيث وصلت قوات الحوثيين إلى أطراف منطقة الجفرة التي انسحب إليها الجيش الوطني عقب خسارة قواته مفرق الجوف الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف.

ووفقا للمصادر، فإن سيطرة جماعة الحوثي على منطقة الجفرة يمهد لاقتحام معسكر ماس الاستراتيجي الذي يبعد عنها نحو 15 كيلو مترا، ويضم أسلحة ثقيلة حديثة بينها مدافع ذاتية الحركة تابعة للتحالف العربي.

في السياق، تواصلت المواجهات بين الجيش الوطني والجماعة في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفادت المصادر بأن مواجهات تدور لليوم الثاني على التوالي في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إثر شن الحوثيون هجوما واسعا للسيطرة عليها.

آخر تطورات المواجهات بين الجيش والحوثيين

وذكرت أن طيران التحالف يساند الجيش الوطني لعرقلة محاولات تقدم الجماعة، حيث شن 19 غارة على مديرية خب والشعف، مستهدفاً تجمعات وتعزيزات للجماعة، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية.

إلى ذلك، تشهد مديرية المتون غرب الجوف، مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين، حيث تحاول الجماعة السيطرة على المجمع الحكومي ومنطقتي حام والجرعوب، التي لا يزال الجيش الوطني متمركزاً فيها، ويصد هجمات مكثفة لمقاتلي الجماعة.

وحسب المصدر، فإن الجيش الوطني تمكن من إيقاف تقدم الحوثيين عقب خسارته مواقع باتجاه المجمع الحكومي، وأسقط، فجر الأحد، طائرة استطلاعية مُسيرة للجماعة أثناء رصدها مواقع عسكرية في الجرعوب.