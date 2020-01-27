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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : هبوط مرعب للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 27-1-2020 هبوط مخيف للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 27-1-2020 جديد اب برس : ​ Advertisements

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