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عــــاجل : هبوط مرعب للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 27-1-2020

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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : هبوط مرعب للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 27-1-2020

هبوط مخيف للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 27-1-2020

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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