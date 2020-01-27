شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل.. الحكومة الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثيين في عقر دارهم بصنعاء بعد سنوات من الإنتظار..! - (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل.. الحكومة الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثيين في عقر دارهم بصنعاء بعد سنوات من الإنتظار..! - (تفاصيل)

تم هذا اليوم توجيه ضربة وصفعة قوية من قبل الشرعية لمليشيا الحوثي في قلب العاصمة صنعاء بعد سنوات من الانتظار، وسوف تستفيد من ذلك مدينة عدن العاصمة المؤقتة.

حيث استعادت شركة طيران اليمنية قدرتها على التحكم بالطيران في عموم اليمن انطلاقا من عدن بعد سنوات طويلة من بقاء مركز التحكم بيد ميلشيا الحوثي.

وأقيم بهذه المناسبة احتفالا بحضور رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية احمد العلواني .

وبعد قص شريط الافتتاح قام العلواني بجولة في المركز الجديد واستمع إلى شرح من الكابتن واصف عثمان مسئول تحكم العمليات عن مكون المركز والدي يعتبر إضافة نوعية للمطار .

وقد أدلى الكابتن ناصر محمود مدير إسناد العمليات الجوية بتصريح قصير لصحيفة عدن الغد حيث قال :بعد انقطاع دام مدة 25 عام يتم اليوم الاثنين افتتاح مركز تحكم العمليات في مطار عدن الدولي حيث ان المركز هو عصب العمليات لشركة الطيران حيث يقوم بمراقبة ومتابعة سير الرحلات على مدار 24 ساعة .

من مهام المرحلين الجويين العاملين بالمركز إعداد خطة الطيران واحتساب الأوزان والارتفاعات بعد دراسة الأجواء والنشرات الخاصة عمل خطة وفق متطلبات قانون الطيران المعمول بها . وتجهيز كافة الوثائق الخاصة بكل رحلة وعمل إيجاز عام عن الرحلة لطواقم الطيران بكافة المعلومات ويعتبر ذلك نقلة نوعية بمدينة عدن يخدم كافة شركات الطيران الناقلة لمطار عدن الدولي .

وبعد ذلك قام الكابتن العلوني رئيس مجلس إدارة اليمنية بقطع تورتة الحفل وبارك لهم هذه الافتتاح وأثنى على جهودهم العاملين في المركز وحثهم على متابعة كل جديد وعمل دورات تدريبية دورية للعاملين في المركز وقال ان عدن ومطارها الدولي موعود بتطورات جديدة في المستقبل القريب ان شاء الله .

حضر هذا الافتتاح الكابتن عبدالله صالح مدير منطقة عدن والأستاذ عبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن

والكابتن طيار نضال سعيد والأستاذ هاني السقاف مدير العلاقات بالشركة وعدد من موظفي وموظفات الشركة . جديد اب برس : ​ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل.. الحكومة الشرعية توجه ضربة موجعة للحوثيين في عقر دارهم بصنعاء بعد سنوات من الإنتظار..! - (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.